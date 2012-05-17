ВР виключила низку положень з переліку дозвільних документів у сфері госпдіяльності

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (№9601).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом виключено з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19 травня 2011 року «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», пункти 17, 31, 122, 131, якими передбачається видача дозвільних документів в у сфері цивільної авіації. Зокрема, йдеться про дозвіл на будівництво (реконструкцію) та іншу діяльність на приаеродромній території (п. 17 Переліку), на виконання авіаційних робіт іноземними експлуатантами, а також спільними підприємствами і підприємствами, які повністю належать іноземним інвесторам (п. 31 Переліку), сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки (п. 122 Переліку), спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні польоти (п. 131 Переліку).