ВР виключила низку положень з переліку дозвільних документів у сфері госпдіяльності

18:39, 17 травня 2012
Транспорт/Звя'зок
0

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (№9601).Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом виключено з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України від 19 травня 2011 року «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», пункти 17, 31, 122, 131, якими передбачається видача дозвільних документів в у сфері цивільної авіації. Зокрема, йдеться про дозвіл на будівництво (реконструкцію) та іншу діяльність на приаеродромній території (п. 17 Переліку), на виконання авіаційних робіт іноземними експлуатантами, а також спільними підприємствами і підприємствами, які повністю належать іноземним інвесторам (п. 31 Переліку), сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки (п. 122 Переліку), спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні польоти (п. 131 Переліку).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter