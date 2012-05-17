«Богдан» заморозив проект з MAN з виробництва туристичних автобусів

Корпорація «Богдан», одна з найбільших компаній автотранспортного бізнесу в Україні, припинила реалізацію проекту з німецькою компанією MAN з організації виробництва туристичних автобусів великого класу на потужностях корпорації «Богдан» у Луцьку, повідомив президент корпорації «Богдан» Олег Свинарчук сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«На жаль, ми не одержали замовлення під Євро-2012, і ми припинили проект з MAN», – сказав він.

На який термін відкладено проект, президент корпорації не уточнив.

Нагадаємо, у грудні 2010 року корпорації «Богдан» і один з провідних європейських виробників автобусів – компанія MAN (Німеччина) підписали Меморандум про організацію виробництва туристичних автобусів великого класу на потужностях корпорації «Богдан» у Луцьку.

Співпраця корпорації «Богдана» і MAN передбачала два етапи: на першому етапі у Луцьку вироблятимуться автобуси з машино-комплектів, що поставляються з Німеччини, на другому - планувався перехід до повномасштабного виробництва з поступовим збільшенням локалізації.

Меморандум передбачав виробництво в Україні більш як 2000 автобусів протягом 2011-2018 років.

Нагадаємо, на сьогодні корпорація має найширший модельний ряд автобусів і тролейбусів серед вітчизняних виробників. Продукція корпорації представлена абсолютно в усіх класах: від особливо малого до надвеликого. Виробничі потужності компанії дозволяють їй виготовляти до 9 тисяч автобусів і тролейбусів на рік.