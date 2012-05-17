"Укрзалізниця" запровадила власну систему продажу квитків у режимі online

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») запровадила нову систему продажу квитків у режимі online, повідомляє прес-служба відомства.Як уточнили в "Укрзалізниці", відтепер пасажири можуть скористатися новою системою продажу квитків через електронні канали обслуговування на офіційному сайті "Укрзалізниці" в розділі меню "Пасажирам" або за прямим посиланням http://booking.uz.gov.ua/. У режимі online можна вибрати маршрут, дізнатися про наявність місць на потрібну дату, а також сплатити вартість проїзду.

Нова система має комфортний інтерфейс для формування маршруту і дозволяє пасажирам сплатити Інтернет проїзні документи практично всіма діючими в Україні платіжними інструментами безготівкових розрахунків фізичних осіб.

Як пояснили в Головному управлінні інформаційних технологій "Укрзалізниці", роботу системи забезпечує новий програмно-апаратний комплекс, розроблений з урахуванням досвіду світових перевізників, - Deutsche Bahn, Lufthansa, TGV та інші.

У прес-службі зазначили, що автоматизована система продажу квитків через електронні канали обслуговування впроваджена з метою розширення сфери послуг на пасажирські перевезення на Євро-2012.

Наразі триває робота з розширення переліку банків, які надають послуги переказування коштів через Інтернет.