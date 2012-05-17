ВР ухвалила зміни до закону про страхування транспорту

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№9462), врахувавши всі пропозиції Президента України.Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Закону України "Про страхування".

Ними передбачено, що для договорів міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Кабінет міністрів України встановлює максимальні розміри страхових платежів, у межах яких Моторне (транспортне) страхове бюро України встановлює обов’язкові для своїх повних членів єдині розміри страхових платежів за такими договорами. Крім того передбачено, що страховики, яким дозволено займатися обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зобов’язані бути членами Моторного (транспортного) страхового бюро України, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків. МТСБУ є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Участь страховиків у МТСБУ є умовою провадження діяльності щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

У Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" також внесені зміни. Ними визначено, що суб’єктами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники та інші особи, відповідальність яких застрахована, страховики, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), потерпілі.

Відповідно до закону, страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого.

В законі передбачено як визначається розмір страхового платежу (внеску, премії).

Відповідно до закону, розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 50 тис. гривень на одного потерпілого.

У разі якщо загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п’ятикратну страхову суму, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.

Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 100 тис. гривень на одного потерпілого.

Також законом передбачено, що виїзд з України до країн  членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка" транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, у разі відсутності договору міжнародного страхування, укладеного зі страховиком  повним членом МТСБУ і посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка", забороняється.

В законі передбачено механізм відшкодування шкоди, заподіяної третій особі, а також відшкодування шкоди, пов’язаної з лікуванням потерпілого. Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на дату настання страхового випадку, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів.

Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану із стійкою втратою працездатності потерпілим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, становить:

у разі встановлення І групи інвалідності  36 мінімальних місячних заробітних плат, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

у разі встановлення ІІ групи інвалідності  18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

у разі встановлення ІІІ групи інвалідності  12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом  18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку.