ВР планує звільнити від податків товари та роботи для “Повітряного експресу”

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України “Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо реалізації проекту з будівництва інфраструктурних об’єктів Київського регіону)” (№9649-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 із 306 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У пояснювальній записці зазначається, що метою ухвалення законопроекту є більш ефективне використання кредитних ресурсів за рахунок зменшення за їх рахунок витрат на сплату податків і зменшення навантаження на державний бюджет України шляхом усунення оподаткування товарів, послуг та робіт, що придбають (здійснюють) за кредитні кошти, отримані під державну гарантію України для реалізації національного проекту “Повітряний експрес” за участю генерального підрядника – китайської компанії, за яким належить сплачувати банківські відсотки.