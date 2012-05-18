Польща на 100% готова до Євро-2012, заявляє Туск

Варшава. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє про стовідсотокову готовність країни до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, перший фінальний матч якого відбудеться у Варшаві 8 червня.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, він назвав найбільшим викликом для співорганізаторів цьогорічного чемпіонату велику відстань між 8 містами у двох державах, де відбуватимуться матчі. Саме тому, за словами Д.Туска, величезні зусилля були спрямовані на розвиток польських та українських аеропортів.

"Те, що необхідно для проведення чемпіонату, виконано на 100%", - сказав Д.Туск, котрого цитує його прес-служба.

Голова польського уряду визнав, що не всі заплановані роботи вдалося завершити до початку заходу, але запевнив, що вони будуть виконані пізніше.

"Найбільшою інвестицією є не стадіони, термінали аеропортів чи дороги та залізничні вокзали, це інвестиція у бренд і репутацію Польщі. Нагородою буде переконання цілої Європи та світу, що Польща є добрим місцем, до якого варто повернутися", - заявив Д.Туск і закликав поляків бути гостинними.

Як повідомляв УНІАН, у березні Д.Туск оцінював підготовку доріг до Євро-2012 на "трійку з плюсом".

Польський уряд оцінював витрати на Євро-2012 у 30 млрд доларів, але левова частка інвестицій не має безпосереднього зв'язку з підготовкою чемпіонату, а була спрямована на покращення інфраструктури у Польщі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек Європейського союзу футбольних асоціацій підтвердив проведення Євро-2012 у Києві