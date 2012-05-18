Продажі нових легкових авто у квітні зросли на 12,4%

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у квітні збільшилися на 12,4% у порівнянні з квітнем 2011 року - до 20,840 тис. штук, повідомила Асоціація автовиробників України «УкрАвтоПром».

Лідерами продажів серед легкових автомобілів стали бренди: Hyundai (2277 штук), ВАЗ (1796 штук), Kia (1574 штук), Volkswagen (1505 штук) і ЗАЗ (1473 штуки).

За даними Асоціації, продажі нових автобусів в Україні у квітні збільшилися на 10,4% у порівнянні з квітнем 2011 року - до 275 штук.

Також у повідомленні сказано, що продажі нових комерційних автомобілів в Україні у квітні збільшилися на 13,8% у порівнянні з квітнем 2011 року - до 1,916 тис. штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації «УкрАвтоПром», у 2011 році продажі нових легкових автомобілів в Україні збільшилися на 22,4% у порівнянні з 2010 роком - до 207,453 тис. штук, продажі нових автобусів збільшилися на 34,8% – до 3,640 тис. штук, а продажі нових комерційних авто збільшилися на 4,9% – до 19,797 тис. штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Українські автовиробники виступають за обмеження імпорту автомобілів