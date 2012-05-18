Число регулярних інтернет-користувачів в Україні зросло на 27%

Число регулярних інтернет-користувачів в Україні зросло у 1-му кварталі 2012 року в порівнянні з 4-м кварталом 2011 року на 27% - до 14,71 млн. чоловік, повідомляється у результатах дослідженнякомпанії GFK Ukraine банківських послуг для фізичних осіб, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Майже половина населення (49%) України мають удома доступ до Інтернету і кабельного ТБ, 13% - тільки доступ до Інтернету, 20% - тільки до кабельного ТБ. При цьому 79% комп'ютерів у країні за підсумками 1-го кварталу 2012 року було підключено до Інтернету, в 2011 році цей показник становив 70%.

Як наголошується у результатах дослідження, 79% користувачів у 1-му кварталі 2012 року діставали доступ до Інтернет з дому (у 2011 році – 80%), 10% користувачів використовували доступ до Інтернет на роботі. Решта користувачів виходили в Інтернет у громадських місцях, у друзів, родичів, у різних місцях через мобільний Інтернет.

10% усіх користувачів у 1-му кварталі 2012 року користувалися мобільним Інтернетом. При цьому 67% таких людей користувалися мобільним Інтернетом з екрана телефону, 24% - через ноутбук з USB, 5% - через ноутбук, підключений через мобільний телефон як модем, 3% - через планшет.

56% інтернет-користувачів у 1-му кварталі 2012 року проводили в Інтернеті менш ніж 10 годин на тиждень, 16% - до 20 годин, 9% - до 30 годин, 5% - до 50 годин, 3% - понад 50 годин, 12% користувачам важко назвати час перебування в Інтернеті.

Найчастіше використовувані сервіси у різних типах населених пунктів: 16% інтернет-користувачів у селах використовують Інтернет для пошуку матеріалів для навчання, 24% у містах з населенням менш ніж 50 тис. - для інтернет-телефонії, 7% жителів міст із населенням від 51 до 100 тис. - для пошуку матеріалів для навчання, 32% жителів міст із населенням від 100 до 500 тис. – для проглядання телепрограм, онлайн-відео і прослуховування радіостанцій, 46% жителів міст із населенням понад 500 тис. - для купівлі та продажу через Інтернет.

Найчастіше використовувані сервіси користувачів залежно від віку: 24% у віці 16-19 років використовують Інтернет для пошуку матеріалів для навчання, 44% у віці 20-29 років – для скачування програмного забезпечення, 29% у віці 30-39 років – для проглядання новинних сайтів і читання газет, 19% у віці 40-49 років – для пошуку роботи, 14% у віці 50-59 років – для пошуку інформації про здоров'я, 10% у віці понад 60 років – для пошуку інформації про здоров'я.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine – українська дослідницька компанія, проводить опитування і дослідження ринків в Україні, Молдові та Білорусі. Входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group, п'ятої за розмірами мережі з маркетингових досліджень у більш ніж 100 країнах. У компаніях GFK Group працює більш ніж 10 тис. працівників. У 2010 році обсяг продажів GFK Group становив 1,29 млрд євро.