До Євро-2012 реклама у центрі Києва відповідатиме новим вимогам

Рекламу в центральній частині Києва приведуть у відповідність до нових вимог її встановлення ще до початку Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідмив сьогодні заступник голови КМДА Олександр Пузанов під час засідання оргкомітету з підготовки відзначення Дня Києва та Дня столиці.

“Ми майже завершили прибирання рекламних носіїв із так званої нульової зони - зони, у якій не може бути взагалі встановлено будь-яких рекламних конструкцій. Уже сьогодні вулиці Володимирська, Михайлівська, площа Софіївська абсолютно вільні від рекламних конструкцій”, - запевнив О.Пузанов.

За його словами, зараз відбувається скорочення рекламних носіїв та площ рекламних конструкцій у так званій першій зоні.

“Якщо не помиляюсь, уже сьогодні буде демонтовано конструкцію на клумбі на площі Льва Толстого і там буде встановлено квіткову композицію до Євро. На черзі в нас площа Європейська, так само там буде встановлена квіткова конструкція. Вулиця Басейна до Дня міста буде мати більш цивілізований вигляд – буде скорочено кількість та площу конструкцій. Тобто, центральна частина міста до Євро буде виглядати краще”, - сказав О.Пузанов.

За його словами, в історичному центрі демонтовано 146 носіїв реклами, у першій та другій форматних зонах загалом має бути демонтовано 397 носіїв. На цих територіях можуть залишитися лише сіті-лайти (у першій зоні) та конструкції, менші за 8 кв. м (у другій зоні). Усього в столиці має бути демонтовано 543 рекламних носія.

О.Пузанов нагадав, що нові дозволи на розміщення реклами поки не надаються.

«До серпня діє мораторій на видачу нових дозволів. Коли його дія закінчиться, оператори отримають нові місця, але не в центрі Києва, а ближче до околиць столиці», – сказав заступник голови КМДА.

Як повідомлялось, 26 січня 2012 року Київрада ухвалила Концепцію розвитку зовнішньої реклами у місті, що передбачає суттєве скорочення зовнішньої реклами у центрі. У Києві запроваджено розподіл на 5 форматних зон. У нульовій зоні, до якої відносяться буферні зони архітектурно-історичних заповідників, об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Софія Київська та Києво-Печерська лавра), а також території, що прилягають до видатних пам’яток історії та архітектури, заборонено встановлення будь-яких засобів.

У першій форматній зоні, до якої увійшли центральні вулиці та площі міста, дозволяється встановлення конструкцій до 2,16 кв. м.

У другій форматній зоні можливе встановлення засобів міського формату – від 2,16 до 8,0 кв. м.

Третя зона дозволяє встановлювати бігборди (від 12,1 кв. м.), а четверта не має жодних обмежень щодо форматів рекламних конструкцій.