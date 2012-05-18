Hyundai між Києвом і Донецьком почнуть курсувати у перших числах червня

Нові потяги Hyundai почнуть курсувати між Києвом і Донецьком з перших чисел червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков за підсумками V засідання українсько-польської міжурядової Комісії з питань економічного співробітництва.

Б.Колесніков також повідомив, що 25 травня два потяги Hyundai відправляться у промо-рейс до Харкова і до Львова.

«У п'ятницю, 25 травня, Президент України урочисто відправить з Центрального вокзалу (Київ - УНІАН) два потяги Hyundai: один - до Харкова, інший - до Львова», - сказав Б.Колесніков.

Регулярний рух Hyundai за цими маршрутами розпочнеться з понеділка, 27 травня.

Нагадаємо, з 27 травня в Україні набирає чинності новий графік руху потягів.