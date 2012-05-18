Львівською залізницею за новим графіком курсуватимуть 42 поїзди

Львівською залізницею, згідно з новим графіком руху, курсуватимуть 42 поїзди, зокрема 22 поїзди власного формування.

Як повідомляє ЛЗ, дорога до нового графіка підготувала 817 пасажирських вагонів - на 64 вагони менше, ніж у діючому графіку.

Зокрема, за напрямом Львів-Київ курсуватиме 14 пасажирських поїздів, із них вісім нічних і два швидкісні денні електропоїзди "Хюндай".

Таким чином, зокрема, доїхати зі Львова до Києва через Тернопіль можна буде сімома поїздами (№82, №50, №8, №74, №16, №212, №144), через Ковель - поїздом №92; через Здолбунів - чотирма поїздами (№14 і №112), а також "Хюндаями" №160 і №170, через Шепетівку - двома поїздами (№44 і №100).

У приміському сполученні в новому графіку руху Львівською залізницею курсуватимуть 292 електро- і дизель-поїзди - на 8 менше, ніж у діючому графіку.