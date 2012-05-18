Пасажирський збір для внутрішніх авіаперельотів можуть скасувати

Міністерство інфраструктури України в рамках заходів для зниження цін на авіаквитки на внутрішніх рейсах має намір ініціювати скасування пасажирського збору при здійсненні перельотів усередині країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков під час відкриття терміналу в аеропорту «Київ» (Жуляни).

«Ми підемо на серйозні заходи зі зниження цін на квитки. Я думаю, ми близькі до того, аби скасувати пасажирський збір усередині країни, додавши його до міжнародних рейсів», - сказав він.

Б.Колесніков пояснив високу вартість квитків на внутрішніх рейсах тим, що паливо в аеропортах на польоти всередині країни оподатковується, а на міжнародних - ні, і запропонував зібрати спільну прес-конференцію з авіакомпаніями.

«Хай вони (авіакомпанії - УНІАН) публічно пообіцяють, якщо ми скасуємо ПДВ і пасажирський збір, наскільки вони знизять ціни», - сказав він.

Водночас, Б.Колесніков відзначив, що «в Україні дуже мало пасажирів, які літають».

Нагадаємо, під час відкриття терміналу в аеропорту «Київ» (Жуляни) Б.Колесніков повідомив, що Мінінфраструктури має намір найближчим часом представити план заходів, спрямованих на зниження вартості внутрішніх пасажирських авіаперевезень по Україні на 30-50%.