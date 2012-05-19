Hyundai почнуть курсувати із Києва до Харкова та Львова з 27 травня

Із введенням у дію нового графіка руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки з 27 травня розпочнуть курсувати міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem у сполученнях Київ-Харків – 2 пари та Київ-Львів – 1 пара.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Укрзалізниці, на початковому етапі електропоїзди Hyundai у сполученнях Київ-Харків та Київ-Львів курсуватимуть за таким графіком: відправлення з Харкова о 06:50 та о 18:45, прибуття до Києва – 11:30 та 23:15 відповідно. У зворотному напрямку: зі столиці поїзди вирушатимуть о 18:15 та 06:15 , прибуватимуть до Харкова о 22:50 та о 10:45 відповідно. Час відправлення Hyundai зі Львова – 07:00, прибуття до Києва – 11:55. З Києва поїзд відправлятиметься о 18:20, а прибуватиме до Львова о 23:15.

Решту незадіяних електропоїздів Hyundai у Львівському та Донецькому напрямках планується призначити у першій половині червня.

По понеділках, вівторках та середах вартість проїзду у поїздах Hyundai становитиме: у сполученні Київ-Харків - 422,91 грн у 1 класі та 275,66 грн у 2 класі; Київ-Львів - 474,89 грн у 1 класі та 307,45 грн у 2 класі; Київ-Донецьк - 564,25 грн у 1 класі та 367,75 грн у 2 класі. Щочетверга та щосуботи при купівлі квитків діятиме знижка 10%, а вартість проїзду у результаті оформлення проїзного документу в п’ятницю та неділю підвищуватиметься на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Hyundai у напрямку «туди» та «зворотно» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Фахівці підрахували, що вартість проїзду у міжрегіональних електропоїздах категорії Інтерсіті (+) на базі Hyundai значно нижча від вартості проїзду авіаційним транспортом.

Вартість проїзду автобусом на зазначених напрямках становить: з Києва до Харкова (близько 8 год. у дорозі) –160-185 грн; з Києва до Львова (8,5 год) –180–215 грн; Київ–Донецьк (понад 11 год) – 265 - 315 грн.

Довідка УНІАН. Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai з місцями для сидіння та швидкістю до 160 км/год належать до категорії Інтерсіті(+).

Міжрегіональний електропоїзд подвійного струму серії HRCS2, виробництва Hyundai Rotem призначений для міжрегіональних швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеного комфорту, з максимальною експлуатаційною швидкістю 160 км/год на залізницях України із шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Загальна кількість місць для сидіння в поїзді - 579, з них 1-го класу -168, 2-го класу – 411 та 2 місця для інвалідів. Сидіння у відділеннях для пасажирів 1-го класу розташовані за схемою 2 + 2, у 2-го класу 3 + 2 один за одним.

Місця першого класу розміщені в тягових вагонах, три вагони по 56 місць, а другого класу в шести моторних вагонах. Місця для інвалідів знаходяться в головному вагоні.

У вагонах є стелажі для розміщення ручної поклажі, багажні полиці, телеекрани.

В поїзд включено вагон з буфетом та місцями другого класу (51 місце).

Кожен вагон обладнано двома туалетами, а в головному вагоні розміщено туалет, який пристосований для інвалідів.

Вагони електропоїздів оснащені автоматичними зовнішніми розсувними дверима.

Поверхня кузова для зниження рівня шуму і вібрації покрита звуковбирними й антикорозійними матеріалами.

На електропоїзді встановлена радіостанція типу РВ-4 «Оріон» в оновленому виконанні з використанням одного пульта керування.

Вагони електропоїзда обладнані системою вентиляції і кондиціонування повітря з функцією: охолодження повітря в літній період і обігріву в зимовий період.