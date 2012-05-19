ОЗ відібрала 4 банки для короткострокового кредиту на загальну суму 365 млн грн

Одеська залізниця відібрала чотири банки для надання кредиту строком на 1 рік на суму 365,1 млн грн.

Як повідомляють на сайті держзакупівель, на тендері, який відбувся 16 травня, Одеська залізниця відібрала, зокрема, ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Банк Січ".

Загальна вартість акцептованих пропозицій складе 30,003 млн грн.

Фінансові ресурси залучаються для поповнення обыгових коштів і рефінансування.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територіэю Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.