Мета Колеснікова: 5 мільйонів пасажирів лоукостів до 2015 року
13:37, 19 травня 2012Транспорт/Звя'зок
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Міністерство інфраструктури України планує до 2015 року збільшити кількість пасажирів бюджетних авіакомпаній до 5 мільйонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков.
«За останній рік кількість пасажирів low-cost авіакомпаній збільшилася вдвічі - до 600 тис. Наша мета - за 2,5 роки збільшити до 5 млн.», - сказав він.
За словами Б.Колеснікова, Мінінфраструктури веде переговори з авіакомпаніями з Іспанії, Італії, Франції.
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