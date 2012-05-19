Мета Колеснікова: 5 мільйонів пасажирів лоукостів до 2015 року

Міністерство інфраструктури України планує до 2015 року збільшити кількість пасажирів бюджетних авіакомпаній до 5 мільйонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора журналістам повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

«За останній рік кількість пасажирів low-cost авіакомпаній збільшилася вдвічі - до 600 тис. Наша мета - за 2,5 роки збільшити до 5 млн.», - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, Мінінфраструктури веде переговори з авіакомпаніями з Іспанії, Італії, Франції.

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