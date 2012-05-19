Користувачі Facebook подали до компанії позови на 15 млрд дол.

Користувачі соціальної мережі Facebook подали позови до суду Сан-Хосе в Каліфорнії, в яких звинувачують компанію у відстежуванні їх інтернет-діяльності і вимагають компенсацій у розмірі 15 млрд дол.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, всього до суду було подано 21 позов з такими скаргами. Деякі позивачі стверджують, що Facebook стежив за їх мережевою активністю навіть у той момент, коли вони виходили зі свого аккаунту на сайті.

Позовні заяви проти соціальної мережі було подано того ж дня, коли Facebook почав розміщення своїх акцій на американській біржі Nasdaq. За розміром IPO Facebook зайняв лідируюче місце серед IT-компаній і третє місце за всю історію.

За даними на березень 2012 р., кількість зареєстрованих користувачів соціальної мережі становило понад 901 млн. осіб, з них щодня користуються ресурсом 526 млн. осіб, що на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, соціальна мережа Facebook залучила під час найбільшого в історії світового фондового ринку публічного розміщення акцій (IPO) 16 млрд дол за загальної капіталізації самої компанії на рівні 104,2 млрд дол.

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