У швидкісних денних потягах найбільше зацікавлені пасажири Південно-Західної залізниці - дослідження

Близько 56% пасажирів Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) готові перейти на використання денних швидкісних потягів замість нічних.

Такі результати отримано в ході дослідження ставлення пасажирів до розвитку і поширення швидкісного руху, а також до заміни нічних потягів на денні, яке провела Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), опитавши 5 785 респондентів.

У ході дослідження з'ясувалося, що готовність перейти з нічного потяга на денний швидкісний висловили 51,6% пасажирів Південної залізниці (ПЗ), 30,7% Львівської (ЛЗ) і 38,5% пасажирів Одеської (ОЗ).

45,9% пасажирів кажуть, що поїдуть денними швидкісними поїздами замість нічних.

За даними опитування, найбільш доцільними маршрутами впровадження денного руху пасажири називають сполучення між Києвом і обласними центрами, Кримом (Сімферополь), а також сполучення у західному напрямку (Ужгород, Чернівці, Тернопіль).

«Загалом результати проведеного дослідження дають підстави розглядати денне швидкісне сполучення як перспективне, оскільки число його прихильників постійно зростає», - сказано у повідомленні «Укрзалізниці».