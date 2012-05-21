У «Борисполі» збудовано дорожню розв'язку біля терміналу D

У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» завершено будівництво дорожньої розв'язки біля терміналу D.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, нова розв'язка дає змогу створити додаткові умови для комфортного під'їзду до всіх аеровокзальних комплексів аеропорту.

Нагадаємо, урочисте відкриття терміналу D заплановано на понеділок, 28 травня.

Регулярні рейси з нього розпочнуться вже 29 травня.

За словами віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова, в найближчі 10-12 місяців розвиток терміналу продовжиться для організації обслуговування як міжнародних, так і внутрішніх рейсів.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб, у І кварталі 2012 року пасажиропотік збільшився на 12% - до 1,588 млн. пасажирів.