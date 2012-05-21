Генсек ІКАО обговорить можливість інтеграції України у міжнародну авіатранспортну систему

Генеральний секретар Міжнародної організації цивільної авіації (ИКАО) Раймонд Бенджамін обговорить в Україні можливість подальшої інтеграції країни у міжнародну авіатранспортну систему.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури України, Р.Бенджамін прибуває до України 21 травня з триденним візитом, в ході якого буде проведено низку зустрічей з керівниками авіаційної галузі.

Довідка УНІАН. ІКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization) створена в результаті підписання у Чикаго 7 грудня 1944 року Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Конвенція Чикаго) і є спеціалізованою установою ООН, яка займається організацією та координацією міжнародної співпраці держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.

Учасниками ІКАО є близько 190 держав.

Україна стала членом ІКАО 9 вересня 1992 року, приєднавшись до Конвенції Чикаго.