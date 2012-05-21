У Донецьку після реконструкції відкрили залізничний вокзал

У Донецьку віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков відкрив оновлений до Євро-2012 залізничний вокзал.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на відкритті також був присутнім генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

Він відзначив, що ідея реконструкції вокзалу народилася ще 2007 року, а закінчити оновлення мали ще 2009 року.

За словами В.Козака, головне, що після реконструкції на Донецькому залізничному вокзалі вдалося розвести пасажирський і вантажний потоки, розділити прибуття і відправлення приміських потягів і потягів далекого слідування, а також зробити вхід до вокзалу з вулиці Артемівської.

На вокзалі під час реконструкції були замінені всі бетонні урни на металеві.

Також повністю оновлено залізничну інфраструктуру всієї станції Донецьк. Завдяки комплексній модернізації інженерних мереж і колій значно вдосконалено вантажну роботу станції, і на сьогодні повністю розділено рух приміських, пасажирських і вантажних потягів.

Масштабні перетворення вокзального комплексу дозволили збільшити його пропускну спроможність. Тепер за добу замість 15 тисяч пасажирів він зможе обслуговувати більш як 35 тисяч. Новий вокзальний комплекс почне обслуговувати пасажирів вже з 00:00 години 22 травня.

Крім того, вокзал у Донецьку готовий приймати сучасні швидкісні потяги - Hyundai і Skoda. Для цього значно продовжено три пасажирські платформи, що дозволить приймати одночасно два потяги.