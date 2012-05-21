«Укрзалізниця» вже продала більш як тисячу квитків на швидкісні поїзди Hyundai

«Укрзалізниця» вже продала 1100 квитків на швидкісні поїзди "Хюндай".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного пасажирського управління "Укрзалізниці" Олександр Іванько.

Він уточнив, що продаж квитків почався в 00.00 20 травня і станом на 10.00 21 травня на два поїзди "Хюндай" сполученням Київ-Харків було продано близько 900 квитків, на один поїзд сполученням Київ-Львів – близько 200 квитків.

«Чутки про те, що у нас не буде пасажирів на швидкісні поїзди, не виправдалися», - відзначив начальник Головного пасажирського управління, додавши, що квитки на нічний поїзд №96 Київ-Харків залишилися у вільному продажу.

При цьому запуск швидкісного руху не означає скасування нічних поїздів. Зокрема, за словами О.Іванька, між Києвом і Львовом продовжать курсувати 18 нічних поїздів, включаючи транзитні (графіком на 2011-2012 рр. було передбачено 21 поїзд).

«У напрямі Київ-Харків скасовано поїзд №13/14 Харків-Ужгород. Оскільки основний пасажиропотік зароджувався у напрямі Київ-Ужгород, тепер цей поїзд курсує з Києва до Ужгороду. Поїзд № 91 (Київ-Львів - УНІАН) теж залишився, він прискорений на 2 години. На прохання Рівненської і Волинської ОДА ми пустили його через Ковель. Де є масовий пасажиропотік – там нічні поїзди мають бути обов'язково», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня «Укрзалізниця» вводить новий графік руху пасажирських поїздів на 2012-2013 рр., в якому передбачено курсування міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem у сполученнях Київ-Харків - 2 пари і Київ-Львів - 1 пара.

На початковому етапі міжрегіональні електропоїзди Hyundai у сполученнях Київ-Харків і Київ-Львів курсуватимуть за таким графіком: відправлення з Харкова о 6 год. 50 хв. і о 18 год. 45 хв., прибуття до Києва - 11 год. 30 хв. і 23 год. 15 хв. відповідно. У зворотному напрямі: зі столиці поїзди відправлятимуться о 18 год. 15 хв. і о 6 год. 15 хв., прибуватимуть до Харкова о 22 год. 50 хв. і о 10 год. 45 хв. відповідно. Час відправлення Hyundai зі Львова - 7 год. 00 хв., прибуття до Києва - 11 год. 55 хв. Із Києва поїзд відправлятиметься о 18 год. 20 хв., а прибуватиме до Львова о 23 год. 15 хв.