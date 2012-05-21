Колесніков планує впродовж 5 років замінити нічні поїзди на експреси Hyundai

Упродовж п'яти років існуючі в Україні нічні поїзди буде замінено швидкісними нічними експресами Hyundai.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам у Донецьку віце-прем'єр-міністр України – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

За словами Б.Колеснікова, вагони, що курсують зараз у нічних рейсах по Україні, не змінювалися як мінімум 25 років.

«Так званих класичних нічних поїздів через п'ять років не залишиться тому, що вони повністю вичерпали свій ресурс. І ніхто не піддаватиме ризику життя людей. Їм на зміну прийдуть швидкісні поїзди Hyundai», - сказав він.

Міністр відзначив, що поки що для повної заміни нічних поїздів не вистачає нових поїздів.

«Для того щоб робити дуже зручні стиковки, потрібно десь 10-15 поїздів. Їх поки що 4, і ще 2 прийдуть найближчими днями», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з новим графіком руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки, який набуде чинності з 27 травня, міжрегіональні електропоїзди Hyundai курсуватимуть у сполученнях Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара).

Решта електропоїздів Hyundai на Львівському і Донецькому напрямах буде призначена в першій половині червня.

Довідка УНІАН. Поставка 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

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