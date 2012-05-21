Південна залізниця відібрала "Альфа-банк" для надання кредиту на 122 млн грн

Південна залізниця відібрала ПАТ «Альфа-банк» для надання кредиту строком на 1 рік на суму 122 млн грн, повідомляють на сайті держзакупівель. Тендер відбувся 13 квітня.

Кредит буде надано під 19% річних.

Нагадаємо, Південна залізниця відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.

ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

«Альфа-Банк» входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».