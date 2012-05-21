«Укрзалізниця» запустить Hyundai з Києва до Дніпропетровська і Одеси до кінця року

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» запустить швидкісні потяги Hyundai сполученням Київ-Дніпропетровськ і Київ-Одеса до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько.

«Наступний етап - заміна швидкісними поїздами Hyundai двох потягів з сидячими місцями Київ-Дніпропетровськ, а до кінця року заплановано запуск потягів Hyundai на ділянці Київ-Одеса», - сказав він.

За словами О.Іванька, швидкісні потяги призначаються у міру закінчення приймальних випробувань і з урахуванням реального пасажиропотоку. «Його аналіз засвідчив, що харківський напрям більш затребуваний, ніж, наприклад, львівський, тому швидкісні потяги були, в першу чергу, призначені туди. Наступні чотири потяги Hyundai будуть запущені на Донецьк і Львів – по дві одиниці на кожний напрям», - відзначив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

Він додав, що з Києва до Донецька швидкісні потяги спочатку доїжджатимуть за 6 годин 40 хвилин, через 2-3 місяці час планується скоротити на 10 хв.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двохсистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту запровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

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