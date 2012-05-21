Донецький залізничний вокзал збільшив пропускну спроможність у 2,3 разу

Залізничний вокзальний комплекс «Донецьк», що відкрився 21 травня після реконструкції, збільшив пропускну спроможність у 2,3 разу — з 15 тис. до 35 тис. пасажирів за добу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, пасажиропотік у далекому сполученні після реконструкції збільшиться у 2,6 разу — до 13 тис. пасажирів за добу, у приміському сполученні пасажиропотік збільшиться у 2,2 разу — до 22 тис. пасажирів за добу.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що в ході реконструкції загальна площа приміщень вокзального комплексу збільшилася в 3,7 разу — до 21,593 тис. кв. м, кількість місць для паркування транспорту збільшилася у 13 разів — до 600 машиномісць, площа прилеглої території збільшилася в 4,2 разу — до 3,5 га.

Довідка УНІАН. Вокзал у Донецьку був збудований у 1945-49 роках ХХ століття. За цей час він двічі був реконструйований.

На сьогодні вокзал «Донецьк» готовий приймати сучасні потяги Hyundai і Skoda.

Вартість реконструкції вокзального комплексу в Донецьку становить близько 1,05 млрд грн.