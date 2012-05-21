«Київ» (Жуляни) з 22 травня переведе всі міжнародні рейси в новий термінал

Всі прильоти і вильоти міжнародних рейсів в аеропорту «Київ» (Жуляни) з 11:35 22 травня будуть здійснюватися через новий міжнародний термінал А, який урочисто відкрили 17 травня.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, між старим терміналом В і новим терміналом А курсуватиме автобус, який відправлятиметься через кожні 20 хвилин.

Довідка УНІАН. Загальна площа терміналу А становить 14 тис. кв. м., в тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м. Ще 2 тис. кв. м займають 4 ресторани, 5 барів, 3 магазини безмитної торгівлі, 2 кімнати матері і дитини, авіакаси, пункти прокату автомобілів, аптечний кіоск, відділення банку та ін.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу склав 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планують розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.

Аеропорт «Київ» працює з 25 травня 1924 року. 2 лютого 1994 Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.