УЗ пояснює різницю в ціні квитків на Skoda і Hyundai маршрутною швидкістю поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» заявляє, що різниця у вартості квитків на потяги Skoda і Hyundai залежить від маршрутної швидкості поїзда.

Про це журналістам повідомив начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Швидкість поїздів Skoda на ділянках Донецьк-Харків, Харків-Луганськ, Маріуполь-Донецьк становить не більше 90 км/год і поки не може бути вищою», - сказав він.

Нагадаємо, що за інформацією «Укрзалізниці», потяги Hyundai, за винятком окремих дільниць, розвиватимуть швидкість до 160 км/год.

За словами А.Іванько, у вартість квитків також було закладена амортизація, витрати на утримання інфраструктури, зарплата стюардів тощо.

Як повідомляв УНІАН, вартість проїзду на швидкісних міжрегіональних поїздах категорії Hyundai (категорія Інтерсіті+) становитиме від 275 до 564 грн - залежно від класу вагона і дня тижня, вартість проїзду в міжрегіональних поїздах Skoda (категорія Інтерсіті) коливається від 143,2 грн до 55,25 грн.

Довідка УНІАН. Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai з місцями для сидіння і швидкістю до 160 км/год відносяться до категорії Інтерсіті+. Міжрегіональний електропоїзд виробництва Hyundai Rotem призначений для міжрегіональних швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності, з максимальною експлуатаційною швидкістю 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом.

Загальна кількість місць для сидіння в поїзді - 579, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів. Сидіння у відділеннях для пасажирів 1-го класу розташовані за схемою 2 + 2, 2-го класу - 3 + 2 один за одним.

Чеський двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями Україні з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість до 160 км/год.

Нові поїзди Skoda складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) та другого класу.

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