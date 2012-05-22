S&P присвоїло «Укрзалізниці» рейтинг «В-»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») довгостроковий кредитний рейтинг «В-» за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті, говориться в повідомленні S&P.

Згідно з повідомленням, прогноз рейтингу «Позитивний».

Нагадаємо, в листопаді 2011 року віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков повідомив, що «Укрзалізниця» планує в грудні 2011 року випустити євробонди.

23 березня ц.р. генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак повідомив, що Державна адміністрація залізничного транспорту планує зробити випуск своїх єврооблігацій відкритим. При цьому він не повідомив термінів і подробиць запланованого розміщення.

15 травня ц.р. В.Козак повідомив, що «Укрзалізниця» планує до осені цього року завершити роботу з розміщення єврооблігацій.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України є органом управління залізничним транспортом загального користування. «Укрзалізниця» була створена в грудні 1991 р. До сфери її управління входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

З 22 березня 2012 року набув чинності Закон України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який визначає правові, економічні та організаційні особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100% акцій якого належать державі, на базі державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).