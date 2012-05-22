У потягах Skoda зберігаються всі пільги на проїзд

У денних електропоїздах Skoda зберігаються пільги на проїзд, встановлені законодавством України, повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці (ПЗ).

Зокрема, студент за проїзд у вагоні 2-го класу платитиме 50% вартості проїзду, а за проїзд у вагоні 1-го класу студент, окрім половини вартості проїзду в 2-му класі, сплатить також і різницю вартості проїзду між 1-м і 2 -м класом у повному розмірі. Аналогічний принцип оплати діє за проїзд у нічних потягах.

Діти за проїзд у 1-му і 2-му класах потягу Skoda платитимуть 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

Інваліди, учасники війни та інші пільгові категорії платитимуть за проїзд із знижкою 50% або 100%, залежно від пред'явлених талонів і посвідчення, тобто на загальних підставах.

Інваліди загального захворювання оплачуватимуть 50% вартості проїзду за пред'явлення посвідчення.

Нагадаємо, аналогічні пільги діятимуть на проїзд у швидкісних потягах Hyundai.

Довідка УНІАН. Усього залізничний транспорт України перевозить 26 пільгових категорій населення.