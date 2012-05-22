"Київавтодор" обіцяє до Дня міста завершити реконструкцію важливих автошляхів

Комунальна корпорація "Київавтодор" планує до дня Києва завершити реконструкцію важливих транспортних шляхів столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на директора "Київавтодору" Георгія Глінського.

"У процесі будівництва дорожніх об’єктів столиці відбувається дуже прискіпливий контроль якості робіт. При цьому темпи виконання ремонту дійсно дуже оперативні. Цим ми завдячуємо використанню лише найсучасніших технологій. Новітні технології дають можливості значно скоротити терміни виконання робіт і одночасно виконати їх максимально якісно", - сказав Г.Глінський.

За його словами, за лічені дні після реконструкції на повну потужність запрацює транспортна розв’язка на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе. Повністю завершать реконструкцію проспекту Миколи Бажана, вулиці Максима Горького, реконструкцію з розширенням проспекту Петра Григоренка, а також капітальний ремонт під'їзної дороги на острів Труханів.

Окрім того, будуть виконані планові ремонтні роботи автошляхів міста.

Зокрема, до Дня Києва заплановано виконати роботи з поточного середнього ремонту проспектів Академіка Глушкова та 40-річчя Жовтня, вулиці Госпітальної та Кільцевої дороги.

Також до Дня міста буде виконано розмітку усіх наземних пішохідних переходів на вулицях загальноміського та районного значення, а також розмітку усіх вулиць у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський».

Разом з тим, тривають роботи з ліквідації аварійно небезпечної ямковості.