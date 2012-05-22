Hyundai на маршруті Київ-Харків зупинятимуться у Полтаві і Миргороді

Денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai на шляху проходження від Києва до Харкова зупинятимуться у Миргороді і Полтаві.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на начальника Головного управління пасажирського господарства Олександра Іванька.

За його словами, на маршруті Київ-Донецьк потяги Hyundai зупинятимуться в Миргороді, Полтаві і Слов'янську.

З Києва до Львова і назад Hyundai курсуватимуть без зупинок.

Середня швидкість електропоїзда Hyundai на національному швидкісному коридорі Харків-Київ-Львів-Донецьк становитиме 116 км на годину, тоді як середня швидкість нічних потягів - 57 км на годину.

Нагадаємо, що електропоїзди Hyundai почнуть курсувати у сполученні Київ-Харків (2 пари) і Київ-Львів (1 пара) з 27 травня з введенням у дію нового графіку руху пасажирських потягів на 2012-2013 роки.

Решту незадіяних електропоїздів Hyundai у Львівському і Донецькому напрямах буде призначено з першої половини червня.

Довідка УНІАН. Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai з місцями для сидіння і швидкістю до 160 км на годину належать до категорії Інтерсіті (+).

Загальна кількість місць в електропоїзді Hyundai у дев'ятивагонній комплектації - 579, з яких 1-го класу - 168, 2-го класу - 411.