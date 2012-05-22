Закарпаттю дали 59 млн. грн. на ремонт доріг, «не прив’язаних» до Євро-2012

На ремонт доріг місцевого значення Закарпатська область отримала 59 мільйонів гривень.

Про це сьогодні під час прес-конференції в Ужгороді повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида.

З його слів, з Державного бюджету України для будівництва, реконструкції доріг тільки місцевого значення виділено 59 мільйонів.

«Ці гроші розподіляються між усіма містами області, залежно від кількості транспортних засобів, що зареєстровані в окремих населених пунктах. Тобто гроші розподілять пропорційно між Ужгородом, Мукачевом, іншими міськими та сільськими радами», - додав О. Ледида.

Він також додав, що уже сьогодні на рахунках Закарпаття є більше 10 мільйонів, котрі зараз потрібно використовувати. Для того, щоб використовувати ці гроші, потрібно розробити відповідну документацію: для будівництва доріг – кошторис та експертизу, для ямкового ремонту – дефектні акти.

О.Ледида також уточнив, що згадані кошти виділили на комунальні дороги, які, здебільшого, «не прив’язані» до основних маршрутів на Євро-2012.

У той же час голова Закарпатської ОДА сказав, що туристи-вболівальники будуть рухатися по конкретному маршруту. «Дороги «Київ-Чоп», «Львів-Ужгород» будуть зроблені, претензій до цих автошляхів не буде», - уточнив О.Ледида.

Він також запевнив, що власне в рамках підготовки до Євро-2012 по всьому основному маршруту руху туристів буде завершений дрібний ремонт мостів і доріг, приведення до ладу узбіч до Євро-2012.