Fitch присвоїло «Укрзалізниці» кредитний рейтинг «В-»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у вівторок слідом за своїми колегами з агентства Standard & Poor's оголосило про присвоєння Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») довгострокового кредитного рейтингу за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні «В-», йдеться в повідомленні агентства.

Fitch Ratings присвоїло «Укрзалізниці» довгостроковий рейтинг за національною шкалою на рівні «BBB+(ukr)». Прогноз довгострокових рейтингів – стабільний.

Короткостроковий кредитний рейтинг Держадміністрації залізничного транспорту України в іноземній валюті знаходиться на рівні «В».

У своєму повідомленні Fitch звертає увагу на ключову роль «Укрзалізниці» в управлінні системою залізниць у країні і її потужні юридичні, стратегічні та операційні зв'язки з урядом України, який дає схвалення щодо всіх стратегічних рішень, включаючи встановлення тарифів, інвестиції і боргове планування.

Рейтинги "Укрзалізниці", хоч і присвоєні компанії окремо, теж враховують складність зв'язків з операційними залізничними підприємствами, якими вона керує, і умовний ризик, пов'язаний із зобов'язаннями цих підприємств.

Fitch зазначає, що в разі ослаблення зв'язків з державою або відсутності своєчасної підтримки з боку уряду, в разі необхідності, це може спричинити зниження рейтингу компанії. І, навпаки, більша ясність щодо зв'язків з операційними залізничними компаніями в світлі майбутнього реформування сектору, а також більш формалізована підтримка з боку держави стали б позитивним чинником для рейтингів "Укрзалізниці".

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло «Укрзалізниці» довгостроковий кредитний рейтинг на аналогічному рівні «В-».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2011 року віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков повідомив, що «Укрзалізниця» планує в грудні 2011 року випустити євробонди.

23 березня ц.р. генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак повідомив, що Державна адміністрація залізничного транспорту планує зробити випуск своїх єврооблігацій відкритим. При цьому він не повідомив термінів і подробиць планованого розміщення.

15 травня В. Козак повідомив, що «Укрзалізниця» планує до осені ц.р. завершити роботу з розміщення єврооблігацій.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») є органом управління залізничним транспортом загального користування. «Укрзалізниця» була створена в грудні 1991 р. До сфери її управління входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

З 22 березня 2012 року набув чинності Закон України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який визначає правові, економічні та організаційні особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100% акцій якого належать державі, на базі державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).