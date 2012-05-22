УЗ направить на забезпечення літніх пасажирських перевезень 140 вантажних локомотивів

Державна адміністрація залізничного транспорту «(Укрзалізниця») направить на забезпечення пасажирських перевезень у літній період 140 вантажних локомотивів, повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийняте у зв'язку з дефіцитом пасажирських локомотивів через зношення парку.

У той же час «Укрзалізниця» зазначає, що використання вантажних локомотивів у пасажирських перевезеннях «є неефективним з погляду використання потужностей вантажного локомотива, приводить до фінансових втрат перевізника, утім це зроблено для задоволення попиту пасажирів».

Довідка УНІАН. У серпні 2011 року Кабінет міністрів затвердив програму оновлення локомотивного парку України, що передбачає закупівлю 509 локомотивів протягом 2012-2016 рр. Вартість програми — 28,5 млрд грн.