«Укрзалізниця» запропонувала підприємствам орендувати багажні вагони

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») запропонувала підприємствам різної форми власності орендувати багажні вагони.

Як говориться у повідомленні «Укрзалізниці», вибір орендаря буде проводитися на конкурсних умовах.

Багажні вагони знаходяться на шести залізницях України та курсують як по Україні, так і за її межами.

Зокрема, вони включені до складу поїздів Харків - Київ, Харків - Сімферополь, Харків - Москва, Київ - Одеса, Івано-Франківськ - Київ - Москва, Львів - Київ, Дніпропетровськ - Львів, Київ - Москва, Київ - Мінськ, Київ - Ужгород, Донецьк - Львів, Одеса - Київ, Одеса - Харків та інші.

Також «Укрзалізниця» розглядає можливість передачі в оренду площі 30 багажних відділень, які розташовані поблизу вокзальних комплексів.