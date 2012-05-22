Україна зацікавлена у рівноправній співпраці зі світовими авіакомпаніями - Азаров

Україна має намір розвивати авіасполучення з іншими державами і тому зацікавлена у рівноправному співробітництві зі світовими авіакомпаніями, заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з генеральним секретарем Міжнародної організації цивільної авіації Раймоном Бенжаменом.

“Україна – велика країна, яка має авіаційне сполучення з багатьма країнами, і роботу з розвитку та розширення повітряних маршрутів буде продовжено і в майбутньому. Тому ми зацікавлені у рівноправному співробітництві з світовими авіакомпаніями», - зазначив він, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

Також М.Азаров підкреслив, що в Україні авіаційна сфера має велику матеріально-технічну базу і потенціал, тому продовжує розвиватися.

За його словами, Україна співпрацює з Росією у напрямку серійного виробництва літаків Ан-148 та Ан-158, а також військово-транспортного літака Ан-70.

Разом з цим, підкреслив М.Азаров, Україна зацікавлена у просуванні авіаційної техніки на світові ринки.

У свою чергу, Р.Бенжамен висловив сподівання, що ДП «Антонов» має величезний потенціал. «Україна одна з небагатьох країн, яка має виробництво найкращих суден у світі, які ви не можете втратити», - сказав він.

Крім того, Р.Бенжамен вважає, що з кожним роком у світі зростатиме попит на хороших спеціалістів у сфері авіації, тому Україні необхідно утримувати своїх фахівців.