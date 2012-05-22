ВР прийняла за основу зміни до законодавства про регулювання в галузі зв’язку

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання в галузі зв’язку», внесений Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 254 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає приведення Закону «Про телекомунікації» у відповідність до Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відносно механізмів видачі дозволів на використання номерного ресурсу.

Проект розроблений з урахуванням необхідності приведення галузевого законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Проект передбачає внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо закріплення за НКРЗІ повноважень зі встановлення порядків стосовно: розподілу, обліку, вилучення номерного ресурсу; надання послуг із перенесення абонентських номерів; надання послуг національного роумінгу; оприлюднення операторами, провайдерами телекомунікацій інформації щодо якості телекомунікаційних послуг; встановлення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, переоформленні, продовжені терміну дії, анулюванні та видачі дублікату дозволу на використання номерного ресурсу; встановлення адміністративно-господарської відповідальності операторів, провайдерів телекомунікацій у вигляді штрафів за порушення законодавства про телекомунікації.

З метою забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу пропонується внести зміни до Закону «Про радіочастотний ресурс України» щодо закріплення повноважень НКРЗІ визначати кількість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, що можуть бути видані для певної радіотехнології у смугах радіочастот, виділених Планом використання радіочастотного ресурсу України для загальних користувачів.

Крім того, пропонується внести зміни до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» стосовно того, що відносини в сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України регулюються відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про телекомунікації" і "Про радіочастотний ресурс України".