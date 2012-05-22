Mansvell Enterprises припиняє фінансування авіакомпаній Skyways і City Airline

Mansvell Enterprises вимушено припиняє фінансування авіакомпанії Skyways Express AB (Стокгольм, Швеція) та її дочірньої компанії City Airline AB (Ґетеборг, Швеція), а менеджмент Skyways Express AB і City Airline AB ініціював банкрутство авіакомпаній.

Про це УНІАН повідомив представник компанії Mansvell Enterprises, що є єдиним акціонером авіакомпанії Skyways, Олександр Пустовой.

«Компанія Mansvell повністю виконала всі зобов'язання з фінансування, взяті нею при придбанні шведських авіакомпаній Skyways і City Airline. Однак несприятлива ринкова ситуація і неоптимальна позиція менеджменту Skyways і City Airline з низки питань змусили акціонера принйяти рішення про припинення подальшого фінансування авіакомпаній», - сказав він.

О.Пустовой повідомив, що Mansvell Enterprises в 2010 році придбала активи в шведській регіональній авіакомпанії Skyways, послабленій кризою 2008-2009 років. У 2011 році Mansvell Enterprises через компанію Skyways придбала шведську авіакомпанію City Airline, а також частки в данській компанії Cimber Sterling.

Mansvell розраховувала створити на базі скандинавських авіаційних активів лідируючого регіонального авіаперевізника. При цьому Mansvell взяла на себе покриття збитків попередніх років і забезпечення поточної операційної діяльності скандинавських авіакомпаній.

О.Пустовой відзначив, що до зобов'язань менеджменту входило надання реального плану подолання кризи в компаніях, реструктуризації їх бізнесу, скорочення заборгованості та підвищення ефективності роботи.

«Проте за час, що пройшов з моменту придбання Mansvell двох шведських авіакомпаній, менеджменту Skyways і City Airline не вдалося надати адекватну ринковій ситуації ефективну програму реструктуризації, плани діяльності, реалістичні прогнози щодо термінів покращення фінансових показників компаній. Навпаки, керівництво авіаперевізників запитало значне додаткове фінансування. З урахуванням цього, зважаючи на несприятливі тенденції та прогнози розвитку галузі авіаперевезень в Європі, компанія Mansvell Enterprises була вимушена повністю відмовити в наданні додаткового фінансування авіакомпаніям Skyways і City Airline. Компанія Mansvell шкодує, що це рішення змусило керівництво авіакомпаній Skyways і City Airline оголосити про банкрутство», - повідомив представник Mansvell Enterprises.

О.Пустовой нагадав, що відносно данського авіаперевізника Cimber Sterling, який раніше оголосив себе банкротом, компанією Mansvell також були виконані всі фінансові зобов'язання. Проте Mansvell була вимушена відмовити менеджменту Cimber Sterling в наданні запитаного додаткового фінансування, після чого менеджмент 3 травня ініціював банкрутство і припинив польоти.

У свою чергу, генеральний директор Skyways і City Airline Мікаел Венгдал однією з додаткових причин банкрутства назвав припинення діяльності авіакомпанії Cimber Sterling, ініційоване менеджментом данської авіакомпанії.

Довідка УНІАН. Skyways створена в 1940 році. Виконувала переважно регіональні польоти. Базовий аеропорт – Стокгольм. Флот складається з десяти Fokker-50, двох Embraer 145. Mansvell придбала компанію в 2010 році.

City Airline створена в 2001 році. Здійснювала польоти до європейських країн. Базовий аеропорт – Ґетеборг (Швеція). Флот складається з семи Embraer 135-145, трьох MD 87.

Основним акціонером Mansvell є Ігор Коломойський, який також має інтереси в українських авіакомпаніях «АероСвіт» і «Дніправіа».