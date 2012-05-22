«Укрзалізниця» призначить на літні перевезення 70 пар графікових поїздів

Залізниці України призначать 70 пар графікових поїздів, які курсуватимуть в літній період, повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»).

У новому графіку на 2012-2013 рік, який вводиться в дію з 00 год. 00 хв. 27 травня 2012 року, обсяг руху пасажирських поїздів на курортних напрямах залишається на рівні графіка 2011-2012 року.

Влітку для забезпечення перевезень буде задіяно 4,6 тис. вагонів, із яких майже 2 тис. - з системою кондиціонування повітря.

Крім того, сформовано дев'ять спеціальних поїздів для перевезення дітей і організованих груп пасажирів і вболівальників на Євро-2012.

Також «Укрзалізниця» повідомляє, що в пунктах продажу квитків буде відкрито 160 додаткових кас, із яких 7 - пересувні, що працюють влітку на побережжі Чорного моря.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» має намір направити на забезпечення пасажирських перевезень в літній період 140 вантажних локомотивів.

Довідка УНІАН. На сьогодні в «Укрзалізниці» в експлуатації перебуває 463 пасажирських локомотива. Середня спрацьованість пасажирських тепловозів становить 97%, електровозів - 90%. Зокрема, в 2011 році, пропрацювавши близько 50 років, досягли критичного стану 120 пасажирських локомотивів ЧС-2, ще 38 локомотивів потрібно відправити на списання в 2013 році.