На проспекті Перемоги біля станції метро «Нивки» обмежать рух транспорту

У Києві на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Нивки» у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху автотранспорту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію комунальної корпорації «Київавтодор».

Зокрема, 23 травня та 24 травня з 08.00 до 13.00 буде обмежено рух транспорту у напрямку міста Житомира, а з 13.00 до 18.00 – у напрямку центру Києва.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв враховувати цю інформацію при виборі маршруту руху, зважуючи на тимчасові незручності проїзду.