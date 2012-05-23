Єврокомісія загрожує Google штрафом у 3,8 млрд доларів

Єврокомісія після 18 місяців антимонопольного розслідування, погрозила американському інтернет-гіганту Google Inc. рекордним штрафом у розмірі 3,8 мільярда доларів, вимагаючи змінити систему пошуку в мережі Інтернет і не допускати дискримінації конкурентів.

Єврокомісар з питань конкуренції Хоакін Альмунія офіційно звернувся до керівництва найбільшого світового пошукача Google з пропозицією протягом найближчих кількох тижнів переглянути підходи до розміщення інформації і реклами конкуруючих компаній.

Антимонопольне розслідування, повідомляє єврокомісар у своєму листі, який цитує "Нью-Йорк Таймс", виявило чотири сфери, в яких було порушено європейське законодавство. Зокрема, в результатах загального пошуку Google відображає посилання на свої власні спеціалізовані пошукові сервіси, що, на думку Єврокомісії, дискримінує продукти конкурентів.

Google також копіює оригінальний контент з конкуруючих спеціалізованих пошуків, такий як огляди і відгуки користувачів ресторанів і туристичних сайтів, а також фактично змушує використовувати свою платформу пошукової реклами Google AdWords, перешкоджаючи переходу на альтернативні платформи.

Ініціаторами антимонопольного розслідування діяльності Google стали півтора десятки компаній, включаючи Microsoft, eDreams, TripAdvisor, Opodo.

Єврокомісія може оштрафувати компанії, що порушують антимонопольне законодавство Євросоюзу, на 10% річної виручки. Стосовно створеної в 1997 році компанії Google сума штрафу може скласти близько 3,8 мільярда доларів.

У 2008 році Єврокомісія, борючись з монополізмом, оштрафувала американську Microsoft на 899 мільйонів євро, а в 2009 році штраф у 1,06 мільярда євро був накладений на Intel.