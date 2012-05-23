Пасажири вже придбали 4190 квитків на „Хюндай” та 1747 квитків на „Шкода”
Станом на 8.00 23 травня пасажири придбали 4190 квитків на поїзди „Хюндай” та 1747 квитків на поїзди „Шкода”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».
Зокрема, у напрямку Харків-Київ-Харків на поїзди „Хюндай” продано 3631 квиток – 465 першого класу та 3166 другого класу. Найбільше проїзних документів у напрямку Харків-Київ-Харків придбано на 28 травня, а також 14 та 18 червня. У напрямку Львів-Київ-Львів реалізовано 559 квитків – 102 першого класу та 457 другого класу. Найбільше квитків у цьому напрямку викуплено на 28 травня, 1, 10 та 16 червня.
На поїзди „Шкода” придбано таку кількість квитків (туди та назад): у напрямку Харків-Донецьк – 1003 (туди), Донецьк-Маріуполь – 87 та 10 (туди та назад), Донецьк-Дніпропетровськ – 223 та 261 відповідно, Харків - Дніпропетровськ – 51 та 61, Донецьк-Луганськ – 28 та 23.