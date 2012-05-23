Залізниці України в квітні збільшили перевезення вантажів на 0,4%

У квітні 2012 року залізниці України збільшили перевезення вантажів на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 39,284 млн тонн, повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, у квітні обсяги перевезень в експортному сполученні зросли на 19,9% - до 12,12 млн тонн, в імпортному сполученні - на 16,5% до 2,82 млн тонн.

У той же час зменшилися перевезення в транзитному сполученні на 20% - до 4,01 млн тонн і в внутрішньому сполученні на 5,8% - до 20,32 млн тонн.

У транзитному сполученні в квітні 2012 року зменшилася транспортування залізної руди, нафтопродуктів, хімдобрив та хімікатів. При цьому в структурі транзитних перевезень вантажів перше місце займають нафта і нафтопродукти - 35,6%, залізна і марганцева руда - 20,4%, кам'яне вугілля - 20,2%, хімдобрива - 6,4%.

В структурі імпортних перевезень перше місце займає кам'яне вугілля (40,6%), імпорт якого збільшився на 32,5%. На другому місці - нафта і нафтопродукти (13,7%), транспортування яких знизилася на 29,7%. На третьому місці - залізна і марганцева руда (11,3%).

У структурі експортних перевезень перше місце займає залізна і марганцева руда (25,6%), на другому місці - мінеральні будматеріали (21,9%), на третьому - зерно і продукти помелу (16%), на четвертому - метали (15, 8%).

У внутрішньому сполученні в квітні 2012 року відзначено зниження перевезень мінеральних будматеріалів, кам'яного вугілля, брухту чорних металів і зерна та зернових вантажів.

У структурі внутрішніх перевезень перше місце залишається за кам'яним вугіллям - 36,7%, на другому місці залізна і марганцева руда - 16,6%, на третьому - мінеральні будматеріали - 14%.

Крім того, «Укрзалізниця» відзначає, що для збільшення обсягів вантажних перевезень необхідне двостороннє співробітництво в питаннях спрощення митних процедур, тривалості їх проведення, спрощення інших видів контролю під час перетину кордонів, зменшення кількості документів дозвільного характеру.