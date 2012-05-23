«Укрзалізниця» стурбована зниженням транзитних вантажних перевезень

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») стурбована зниженням обсягів транзитних вантажних залізничних перевезень, хоча відзначає об'єктивні причини щодо цього.

«Залізничники стурбовані зниженням обсягів транзитних вантажів, хоча на це є об'єктивні причини», - повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

Зокрема, зниження залізничного транзиту за підсумками квітня 2012 року пов'язане із зменшенням надходжень від транзиту нафти і нафтопродуктів з Російської Федерації через переорієнтацію транспортування мазуту на новий термінал в порту Новоросійськ.

Крім того, зменшення обсягів перевезень сирої нафти сталося через проведення ремонтних робіт на прикордонних переходах Російської Федерації і Казахстану.

Вантажопотік калієвих добрив з Росії і Білорусі скоротився через більш привабливі тарифні умови порівняно з українським напрямом транспортування.

Всі вантажовідправники знизили обсяги транзитних перевезень залізняку через прогнозовану переорієнтацію для внутрішніх споживачів.

Довідка УНІАН. У квітні 2012 року обсяги транзитних перевезень скоротилися на 20% порівняно з аналогічним періодом 2011 року — до 4 млн тонн.

Основне зменшення спостерігається по залізняку, нафтопродуктам, хімдобривам і хімікатам. У структурі транзитних перевезень вантажів перше місце посідають нафта і нафтопродукти - 35,6%, на другому місці - руда залізна і марганцева (20,4%), на третьому - кам'яне вугілля (20,2%), на четвертому - хімдобрива (6,4%) .

За даними Держстату України, залізниці в січні-квітні 2012 року скоротили обсяги перевезення вантажів на 0,8% порівняно з січнем-квітнем 2011 року - до 144,8 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів скоротилося на 1%.