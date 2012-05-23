УЗ розробила графік щоденного курсування контейнерного потяга «Вікінг»

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розробила графік щоденного курсування контейнерного потяга «Вікінг».

Про це УНІАН повідомили в «Укрзалізниці» з посиланням на начальника Головного комерційного управління Юрія Меркулова.

«Розроблено графік руху комбінованого потяга «Вікінг» для транзитних і експортних вантажів, з можливістю щоденного курсування», - сказав він.

Ю.Меркулов відзначив, що на сьогодні «Вікінгу» «для щоденного курсування не вистачає обсягів вантажів».

Крім того, Ю.Меркулов відзначив, що «Укрзалізниця» веде переговори з державними органами зі спрощення митних та інших видів контролю при перетині кордонів і зменшення кількості дозвільних документів.

«Є перспективи зростання обсягів, у тому числі і транзиту з Білорусі і Прибалтики, але митниця замість обіцяних 30-40 хвилин на всі види контрольних процедур на практиці оглядає «Вікінг» не менше години», - відзначив Ю.Меркулов.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» працює з 2003 року і слідує за маршрутом Іллічівськ (Україна) – Мінськ (Білорусь) – Клайпеда (Литва). Загальна довжина маршруту становить 1733 км. Потяг сполучає ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

З 19 січня 2012 року потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав регулярне курсування. З 1 лютого 2012 року за рішенням тарифної комісії «Укрзалізниці» на експортно-імпортні перевезення контейнерів по території України у складі потягів «Вікінг» і ZUBR застосовується 20% знижка до чинних тарифів.

У квітні 2012 року обсяги транзитних перевезень скоротилися на 20% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 4 млн. тонн.

Основне зменшення спостерігається по залізняку, нафтопродуктам, хімдобривам і хімікатам. У структурі транзитних перевезень вантажів перше місце посідають нафта і нафтопродукти - 35,6%, на другому місці - руда залізна і марганцева (20,4%), на третьому - кам'яне вугілля (20,2%), на четвертому - хімдобрива (6,4%) .

За даними Держстату України, залізниці в січні-квітні 2012 року скоротили обсяги перевезення вантажів на 0,8% порівняно з січнем-квітнем 2011 року - до 144,8 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів скоротилося на 1%.