Список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні очолив google

Список 25 найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) користувачами Інтернету в Україні в квітні 2012 року очолив google, повідомили УНІАН в Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, рейтинг найбільш відвідуваних ресурсів складено за даними дослідження компанії InMind, що виконується на замовлення ІнАУ.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії за квітень (середньоденна частка) google становило 65% відвідувачів. Далі в рейтингу розмістилися домени: vkontakte (середньоденна частка – 60%), mail.ru (52%), yandex (39%), odnoklassniki (37%), youtube.com (25%). У решти доменів середньоденна частка становила менш ніж 20%.

У рейтингу доменів, ранжируваних за охопленням користувачів у квітні (частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз за квітень) також лідирував google. На цей ресурс припадає 85% користувачів. На другому місці у цьому рейтингу домен mail.ru (80%), далі йдуть: vkontakte (77%), yandex (75%), youtube.com (71%), wikipedia.org (62%) і odnoklassniki (59%). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менш ніж 50% аудиторії.

Слід враховувати, що у дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані у ресурс google. Також було об'єднано: Yandex.ua, yandex.ru, уа.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в vkontakte. Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована у них кількість користувачів: воно включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідин ресурсу, в охопленні він враховується один раз.

Довідка УНІАН. Джерело даних – дослідження Opinion Software Media – проект медіавимірювання інтернет-аудиторії України, заснований на user-centric-підході. Методологія дослідження базується на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України віком 15 років і старші. Її дизайн грунтується на даних щоквартальних інсталяційних досліджень населення України, які проводяться офлайн.