Доходи підприємств галузі зв'язку в січні-квітні зросли на 1,7%

Доходи підприємств галузі зв'язку України від наданих послуг у січні-квітні 2012 року збільшилися на 1,7%, порівняно із січнем-квітнем 2011 року, і склали 16 млрд 289,1 млн грн (з ПДВ), повідомляє Державна служба статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі зв'язку від наданих послуг населенню склали 6 млрд 225,3 млн грн, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Лідерами з доходів у галузі в січні-квітні 2012 року є оператори стільникового мобільного зв'язку – їх доходи склали 9 млрд 772,3 млн грн (зростання – 3,5%), з них 3 млрд 191 млн грн одержано за послуги стільникового мобільного зв'язку, надані населенню (зростання – 8,2%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться комп'ютерний зв'язок. Обсяг доходів від цих послуг зріс на 11,9% і склав 1 млрд 722,7 млн грн, з них 953,2 млн грн склали доходи від послуг населенню (зростання на 7,3%). При цьому доходи підприємств зв'язку, одержані в цьому виді зв'язку тільки від послуг доступу в Інтернет, склали за звітний період 1 млрд 534,4 млн грн (зростання – 9,9%), з них 951,2 млн грн – населенню (зростання – 7,3%).

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв'язку за звітний період склав 1 млрд 533,8 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв'язку в січні-квітні 2012 року склав 1 млрд 420,4 млн грн (з них населенню – 963,3 млн грн), що на 9,7% менше (для населення - менше на 8,1%), ніж за аналогічний період 2011 року. Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв'язку склав 113,4 млн грн (з них населенню – 100,9 млн грн), що на 3,9% більше (для населення – більше на 3,8%), ніж за січень-квітень 2011 року.

У квітні на четверту позицію в галузевому рейтингу (з п'ятого місця) перемістився поштовий зв'язок. Обсяг доходів від послуг поштового зв'язку в січні-квітні 2012 року знизився порівняно з доходом у січні-квітні 2011 року на 7,5% і склав 1 млрд 39,6 млн грн, з них населенню було надано послуг на суму 182,8 млн грн (падіння на 27,9%).

П'яту позицію в квітні зайняв міжміський і міжнародний телефонний зв'язок (у березні – четверте місце в галузевому рейтингу за доходами), обсяг доходів у якій у січні-квітні 2012 року склав 1 млрд 21,9 млн грн (з них 264,4 млн грн – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв'язку в січні-квітні 2012 року знизився на 10,4% (від послуг населенню – спад на 17,6%) порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Дохід підприємств галузі зв'язку від послуг передачі і прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв'язок) у січні-квітні 2012 року склав 726,4 млн грн (населенню – 494,8 млн грн, зростання на 4,3%), що на 8,3% перевищило показник за аналогічний період 2011 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення склали 502,5 млн грн (з них населенню – 492,4 млн грн), що на 4,9% більше (для населення – на 4,6%), ніж за січень-квітень 2011 року.