Польща витратила на підготовку до Євро-2012 близько 27,6 млрд дол.

Варшава. Польська влада витратила на підготовку до проведення в країні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року близько 27,6 млрд доларів, 75% з яких направлено на розвиток системи автомобільних доріг.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили в державній компанії PL2012, що координує підготовку до турніру, відповідаючи на запит агентства.

Будівництво трьох і реконструкція одного із стадіонів, де на початку літа пройдуть матчі чемпіонату, обійшлися приблизно в 1,4 млрд доларів, або 5% усіх витрат на фоні 10% витрат на розвиток залізничного транспорту і 6% інвестицій у міський транспорт.

Представник компанії Міхал Янковський сказав УНІАН, що більшість інвестицій до чемпіонату вже реалізована або перебуває на завершальній стадії.

Він відзначив, що польська влада розраховує на збільшення національного валового внутрішнього продукту в 2008-2020 роках на 2,1%, або на 8,2 млрд доларів завдяки проведенню в країні Євро-2012.

«Кумулятивне зростання ВВП буде досягнуто на 77,5% завдяки розвитку інфраструктури, на 7,8% - завдяки іноземним інвестиціям, на 7,3% - розвитку туризму, на 6,4% - інвестиціям у стадіони і центри перебування команд і 1% - завдяки бюджету UEFA», - повідомили в компанії.

Польща розраховує на приїзд за три тижні чемпіонату від 700 тисяч до 1 мільйона уболівальників, які можуть залишити в країні близько 225 млн доларів.

Очікується, що до 2020 року після чемпіонату кількість туристів, які щороку відвідують Польщу, зросте на 0,5 млн осіб, а доходи за найближчі 8 років - на 1,5 млрд доларів.

М.Янковський сказав, що такий прогноз включено у підготовлений на замовлення польської влади і оприлюднений ще ц 2010 році звіт Impact, відзначивши, що з того часу влада не актуалізувала своїх прогнозів.

За його словами, окремий звіт може бути підготовлено після проведення футбольного чемпіонату, який пройде в Польщі і Україні з 8 червня до 1 липня.

«Підготовка до Євро-2012 – це сильний внутрішній імпульс, який стимулює розвиток інфраструктури, туризму, закордонних інвестицій, що у результаті сприяє прискоренню економічного розвитку», - наголосили у держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, в березні поточного року польський приватний Instytut Globalizacji оприлюднив дослідження впливу Євро-2012 на польську економіку, згідно з яким доходи від проведення турніру - зокрема майбутні – ніколи не покриють витрат на його організацію.

Довідка УНІАН. Головний організатор чемпіонату Європи з футболу UEFA прогнозує свої доходи від проведення турніру у розмірі 1,75 млрд доларів.

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