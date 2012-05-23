Скасування ПДВ на авіапальне дозволить знизити ціну на внутрішні рейси на 30% - Колесніков

Уряд вивчає можливість зменшення вартості авіаквитків на перельоти всередині країни більш ніж на 30%, за рахунок скасування ПДВ на авіапальне та інших заходів.Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков на прес-конференції в Кабміні.

«Ми вивчаємо можливість зниження ціни на квитки. Ми пропонуватимемо скасувати ПДВ на продаж пального усередині країни», - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, вартість авіаквитків на перельоти по Україні істотно перевищує вартість квитків на зарубіжні авіарейси.

«Ми чуємо справедливі зауваження: чому квиток Львів-Мюнхен коштує дешевше, ніж Київ-Львів. Відповідь дуже проста: Львів-Мюнхен заправляється без ПДВ на пальне - це майже 40% вартості квитка, сам квиток Львів-Мюнхен продається без ПДВ. От вам різниця у ціні», - сказав він.

Окрім того, Б.Колесніков відзначив, що Мінінфраструктури планує ініціювати скасування податку на прибуток для авіакомпаній і часткову компенсацію тарифів за проліт на території України.

«Завдання - зробити, як мінімум, на 30% дешевшими авіаквитки», - сказав він.

Нагадаємо, що під час відкриття терміналу в аеропорту «Київ» (Жуляни) Б.Колесніков повідомив, що Мінінфраструктури має намір найближчим часом представити план заходів, спрямованих на зниження вартості внутрішніх пасажирських авіаперевезень по Україні на 30-50%.

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