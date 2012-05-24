Ергономіка поїздів Hyundai відповідає світовим стандартам для дальніх відстаней - УЗ

Ергономічні характеристики нових електропоїздів Hyundai, які виходять на залізниці України, відповідають світовим стандартам для поїздок на дальні відстані.

«Конфігурація салону, розташування місць, комфорт поїздки в поїздах Hyundai відповідає світовій практиці та останнім тенденціям в сфері ергономіки і технічного дизайну. Експерти вважають, що поїздка у швидкісних поїздах набагато комфортніша, ніж в автомобільному чи авіатранспорті», - повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

В першу чергу це стосується конфігурації сидінь. Згідно із санітарними нормами, які діють в Україні, ширина сидінь повинна становити 450 мм. Зокрема, сидіння для пасажирів I класу поїздів Hyundai мають ширину 500 мм, II класу - 450 мм. Для порівняння: крісла літаків зазвичай мають ширину від 450 мм в економ-класі до 500-550 мм у бізнес-класі.

Дизайн та оснащення крісел поїзда Hyundai враховують специфіку подорожі на дальні відстані. Крісла оснащені регульованою спинкою, індивідуальним освітленням, відкидним або привіконним столом, відкидною опорою для ніг, вбудованим аудіо- й відео- модулем, розеткою для підключення зарядних пристроїв і ноутбуків.

Також у вагонах Hyundai є широкі полиці для ручної поклажі, багажні полиці, місця для великого багажу. У І та ІІ класі норми безкоштовного провозу багажу становлять однаково 36 кг. Для порівняння: у літаках в економ-класі можна провезти 20 кг, у бізнес-класі – 30, у першому класі - 40 кг.

Крім того, двох вагонах поїзда Hyundai (першому та останньому) є місце для розміщення інвалідних візків, поряд з яким знаходиться спеціальний туалет, розрахований на використання візків і оснащений кнопкою аварійного виклику стюардів. Підлога у всіх зонах поїзда Hyundai одного рівня, що полегшує переміщення інвалідних візків. Для посадки та висадки пасажирів на візках використовується спеціальний пандус.

В одному з вагонів II класу поїзда Hyundai знаходиться буфет, оснащений холодильником, конвенційною піччю, пристроєм для миття рук із проточною водою.

Усі вагони електропоїзда обладнані системою вентиляції й кондиціонування повітря з функцією охолодження повітря в літній період і обігріву в зимовий період. Вагони мають верхній електричний обігрів і електричні обігрівачі на підлозі.

Для зниження рівня шуму і вібрації поверхня кузова вкрита звукопоглинаючими та антикорозійними матеріалами.

Кожен вагон обладнано двома екологічними вакуумними туалетами та одним універсальним туалетом, пристосованим для людей з обмеженими можливостями. Туалет має відповідний поручень, оснащений унітазом, кошиком для сміття, раковиною для миття рук, електричною розеткою, дзеркалом, витяжною вентиляційною системою, світильником та клапаном змивання. Двері мають внутрішній замок. Підлога неслизька та зносостійка.

Довідка УНІАН. Нові денні міжрегіональні електропоїзди Hyundai з місцями для сидіння й швидкістю до 160 км/год. відносяться до категорії Інтерсіті (+). Міжрегіональний електропоїзд виробництва Hyundai Rotem призначений для міжрегіональних швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності, з максимальною експлуатаційною швидкістю 160 км/год. на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом.

Загальна кількість місць для сидіння в поїзді - 579, із них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 й 2 місця для інвалідів. Сидіння у відділеннях для пасажирів 1-го класу розташовані за схемою 2 + 2, 2-го класу - 3 + 2 один за одним.